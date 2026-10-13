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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تحذر من تداعيات القيود الأوروبية على تصدير خردة المعادن لمصر وتطالب بتأمين احتياجات المصانع

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

سلطت النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب الضوء على المخاطر المحتملة للقيود الأوروبية المقترحة على تصدير خردة المعادن إلى مصر، وما قد تترتب عليها من تداعيات على صناعة الحديد والصلب، في ظل احتمالات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثر قدرة المصانع على توفير احتياجاتها من الخامات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، حيث طرحت الشيمي تساؤلات بشأن التحركات المصرية للتواصل مع الجانب الأوروبي، وآليات حصر احتياجات المصانع ومخزوناتها من الخردة، إلى جانب البدائل المتاحة لتأمين الخامات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.

 آليات لحماية المصانع الصغيرة والمتوسطة

كما شددت على أهمية وضع آليات لحماية المصانع الصغيرة والمتوسطة من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن استمرار نشاطها والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

وأكدت النائبة ضرورة التحرك على مسارين متوازيين، الأول دبلوماسي وفني للتواصل مع الجانب الأوروبي والعمل على ضمان استمرار تدفق الخامات، والثاني صناعي من خلال إعداد خطة وطنية لتنويع مصادر استيراد الخردة وتعزيز الاعتماد على منظومة جمع وفرز وإعادة تدوير المعادن محليًا.

وشددت رانيا الشيمي على أن تأمين مدخلات الإنتاج يمثل ركيزة أساسية لحماية الصناعة المصرية، والحفاظ على تنافسيتها، وضمان استقرار المصانع وفرص العمل المرتبطة بها، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج

رانيا الشيمي خردة المعادن لجنة الصناعة النواب

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