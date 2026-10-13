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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تطالب بجدول زمني لإنهاء أزمة الكلاب الضالة: لا لقتلهم والحل في الإيواء والتحصين

النائبة أميرة فؤاد
النائبة أميرة فؤاد
محمد الشعراوي

طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة واضحة ومحددة بجدول زمني للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان.

 وأوضحت في تصريحات خاصة أنها تقدمت بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة مع الجهات المعنية، في ظل تزايد شكاوى الأهالي من انتشار الكلاب بالقرب من المنازل والمدارس والحدائق العامة.

 انتشار الكلاب في الشوارع 

وأضافت أن انتشار الكلاب في الشوارع بشكل متزايد إلى جانب الشكاوى التي تلقتها من المواطنين، تعكس مخاوف متزايدة بشأن التعرض للعقر، وصعوبة تحرك بعض الأسر بأمان، فضلًا عن تأثير وجود الكلاب والنباح المتكرر ليلًا على راحة السكان، وعدم قدرة بعض المواطنين على الاستفادة من الحدائق والمساحات العامة.

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن المطالبة بحل الأزمة لا تعني الدعوة إلى قتل الكلاب أو تسميمها أو تعذيبها، وإنما تستهدف وضع آليات عملية تحقق التوازن بين سلامة المواطنين والرفق بالحيوان. 

دراسة تخصيص أماكن إيواء ملائمة للكلاب الضالة

وأشارت إلى إمكانية دراسة تخصيص أماكن إيواء ملائمة للكلاب الضالة بعيدًا عن التجمعات السكنية، مع توفير الغذاء والمياه والرعاية البيطرية، بالتوازي مع التوسع في برامج التعقيم للحد من التكاثر، وتنفيذ حملات التحصين، ووضع منظومة واضحة لمتابعة الحيوانات التي حصلت على التطعيمات وضمان التعامل البيطري المناسب معها.

وأكدت فؤاد أهمية تكثيف حملات التوعية بمخاطر مرض السعار، وتعريف المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للعقر أو الخدش من حيوان يُحتمل أن يكون مصابًا، مع سرعة التوجه إلى الجهات الطبية المختصة لتقييم الإصابة وتحديد الحاجة إلى التطعيمات أو المصل الوقائي وفقًا للتوصيات الطبية. 

النائبة أميرة فؤاد لجنة الصحة النواب انتشار الكلاب الضالة

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