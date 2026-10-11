قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد تهديدات ترامب باستئناف ضرب إيران
مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك
غارات جوية تستهدف معسكرات الحوثيين في محافظة تعز
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة
السعودية تعلن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء وتقييم الأضرار
مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد
من مقاعد الدراسة لجلسات الكيماوي.. آية تهزم السرطان بعد معاناة 10 سنوات
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا
نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"
الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رخصة مؤقتة وتقسيط الرسوم وزيادة عدد الأسرة.. أبرز تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، إلى جانب تيسير إجراءات الترخيص بما يسهم في زيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج.

ومن أبرز التعديلات المقترحة استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت بعد مرور 3 أشهر، تتيح لها بدء التشغيل بصورة قانونية لحين استكمال باقي التصاريح والإجراءات المطلوبة.

 مدة الترخيص

وبحسب المقترح، لا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت عامًا واحدًا، ويستهدف ذلك الحد من تعطيل المنشآت لفترات طويلة نتيجة تأخر استكمال بعض الإجراءات.

ويتضمن مشروع القانون كذلك وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح اللازمة فور بدء سداد الأقساط، بدلًا من اشتراط سداد كامل المبالغ قبل استكمال إجراءات الترخيص.

كما يقترح المشروع إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمراكز، بحيث يرتفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرًا، بما يتيح للمراكز المرخصة استيعاب أعداد أكبر من المرضى وزيادة الطاقة المتاحة للعلاج والتأهيل.

 خفض المسافة المقررة بين الأسرة 

وتشمل التعديلات أيضًا خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الإبقاء على الاشتراطات المرتبطة بسلامة المرضى وجودة الرعاية داخل المنشأة.

كما يتضمن المشروع السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلًا من منشأة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوافر الكوادر المتخصصة، ويسهم في مواجهة بعض التحديات التشغيلية التي تواجه المراكز، خاصة في ظل نقص بعض التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية.

وقالت النائبة أميرة فؤاد إن الهدف من التعديلات المقترحة لا يتمثل في تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وإنما وضع إطار تنظيمي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

زيادة عدد المنشآت المرخصة

وأوضحت أن ذلك يساعد على زيادة عدد المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة، مؤكدة أن زيادة أعداد المراكز المرخصة تسهم في إتاحة العلاج داخل منشآت تخضع للرقابة وتلتزم بالاشتراطات الطبية.

النواب مجلس النواب دور الانعقاد الثاني أميرة فؤاد قانون رعاية المريض النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

النائب هاني شحاتة،

برلماني: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية

مجلس النواب

رخصة مؤقتة وتقسيط الرسوم وزيادة عدد الأسرة.. أبرز تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

المهندس محمد فراج

محمد فراج: مصر واحة الأمن والاستقرار وسط أمواج الصراعات الإقليمية

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المزيد