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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 يؤكد أولوية المساواة أمام القانون

النائب علاء سليمان الحديوي
النائب علاء سليمان الحديوي
محمد الشعراوي

أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بموافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب المدنيين والعسكريين في التشريعات المنظمة للعملية التعليمية.

وأكد الحديوي خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن اعتراض الرئيس على المادة يعكس أهمية استخدام الصلاحيات الدستورية في مراجعة التشريعات، بما يضمن اتساقها مع المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ لا ينبغي أن تظل مجرد شعارات، بل يجب أن تنعكس بصورة واضحة في النصوص القانونية والتطبيقات العملية.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مراجعة التشريعات وتصويب ما قد تتضمنه من نصوص محل اعتراض تمثل جزءًا أصيلًا من العمل التشريعي، وتعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الدستورية لضمان صدور قوانين تحقق الصالح العام وتحترم الحقوق والمبادئ التي كفلها الدستور.

وأوضح النائب أن الموافقة المبدئية على أي مشروع قانون لا تحول دون إعادة النظر في بعض مواده، متى اقتضت المراجعة الدستورية والتشريعية ذلك، مؤكدًا أن احترام الدستور يجب أن يظل المرجعية الأساسية عند إعداد التشريعات ومناقشتها وإقرارها.

تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص 

وشدد الحديوي على أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص يتطلبان ترجمة المبادئ الدستورية إلى نصوص قانونية واضحة، بما يعزز الثقة في المنظومة التشريعية، ويؤكد أن مراجعة القوانين وتصحيح مسارها يمثلان ضمانة مهمة لجودة التشريع وتحقيق العدالة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار مراجعة مشروعات القوانين في ضوء أحكام الدستور، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني وصون مبدأ المساواة، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساسًا للعمل المؤسسي والتشريعي.

النائب علاء سليمان الحديوي مجلس النواب النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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