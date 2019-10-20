ماسك البطاطس والليمون.. وصفة مذهلة لعلاج الحروق والتجاعيد

تتربع حروق الشمس والتجاعيد على رأس قائمة مشاكل البشرة التى تتعرض لها المرأة ولا تستطيع علاجها بسهولة وتجرب الكثير من الوصفات لمساعدتها فى استعادة جمالها ولكنها قد تستغرق وقتا طويلا فى كثير من الاحيان.



وذكر موقع " boldsky " أن ماسك البطاطس والليمون من اكثر الوصفات الفعالة فى علاج التجاعيد وحروق الشمس والاسمرار والهالات السوداء فى وقت قصير.



مكونات ماسك البطاطس والليمون :

بطاطس

عصير ليمون



طريقة عمل ماسك البطاطس والليمون :

- اترك المزيج على الجسم لمدة 30 دقيقة واغسله بالماء البارد.

- تقشر البطاطس الطازجة وتفرمها حتى تصبح عجينة.

- قم بخلط القليل من عصير الليمون مع معجون البطاطس وضعه على المنطقة التى بها الحروق.



