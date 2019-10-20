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رياضة

الإسماعيلي يحدد منافذ بيع تذاكر مباراة الجزيرة الإماراتي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:21 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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حبيبة معتز
حددت إدارة النادي الإسماعيلي 4 منافذ لبيع تذاكر مباراة الفريق أمام الجزيرة الإماراتي، وللجماهير الراغبة في حضور اللقاء يوم الأربعاء المقبل.

وحددت الجهات الأمنية 5 آلاف مشجع لحضور مواجهة بطل الإمارات بواقع 1500 مشجع فى مدرج الثانية وسط، و700 للدرجة الثالثة شمال و1000 فى المقصورة الأمامية ومثلها للمقصورة العلوية و500 مشجع للفريق الضيف في الثانية يمين المقصورة.

وسيواجه الدراويش نظيره الجزيرة الإماراتي علي ملعب الإسماعيلية، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتأهل الإسماعيلي للدور ثمن النهائي بعد عبوره موقعة أهلي بنغازي الليبي في دور الـ32 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).
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