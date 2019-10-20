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أخبار العالم

زعيم سوريا الديمقراطية يفجر مفاجأة عن الاتفاق مع حكومة الأسد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال زعيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إن القوات لم ولن تقبل باحتلال تركيا عسكريًا للأراضي السورية.

وأضاف عبدي في تصريحات لقناة "العربية": "حتى الآن لا يوجد اتفاق بيننا وبين الحكومة السورية، وواشنطن لم تسحب جميع قواتها هي انسحبت من عين العرب ومنبج والرقة فقط".

وتابع عبدي: "روسيا تساند تركيا وتريد حماية مصالحها معها".

وكانت "قسد" أعلنت أنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق مع تركيا بوساطة أمريكية.
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