زعيم سوريا الديمقراطية يفجر مفاجأة عن الاتفاق مع حكومة الأسد

قال زعيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجنرال مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إن القوات لم ولن تقبل باحتلال تركيا عسكريًا للأراضي السورية.



وأضاف عبدي في تصريحات لقناة "العربية": "حتى الآن لا يوجد اتفاق بيننا وبين الحكومة السورية، وواشنطن لم تسحب جميع قواتها هي انسحبت من عين العرب ومنبج والرقة فقط".



وتابع عبدي: "روسيا تساند تركيا وتريد حماية مصالحها معها".



وكانت "قسد" أعلنت أنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق مع تركيا بوساطة أمريكية.