Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:21 م
كلوب
كلوب
Advertisements
أحمد هاني
خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز فى غياب محمد صلاح الذى تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "كنا نريد تحقيق نتيجة أفضل مما حققناها، لم نكن جيدين فى الشوط الأول، وفقدنا الكرة كثيرا، وأعتقد أن هدف مانشستر يونايتد يوضح مشكلة تقينة الفيديو".

أضاف مدرب الريدز حديثه قائلا: "علينا أن نحسن أدائنا فى المباريات المقبلة، خاصة أمام الفرق التى تجيد الدفاع أمامنا، كما فعل اليونايتد اليوم، والنقطة التى حصلنا عليها أفضل من الخسارة".

واعترف المدرب الألمانى، أن تغيير نابى كيتا جاء متأخرا بعض الشيء، ولكنه نجح فى تقديم مستوى جيد خلال الفترة التى شارك فيها.

الفوز عزز صدارة ليفربول بـ 25 نقطة في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي، مبتعدا عن مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب الـ 19 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لقاء الغد.. تعرف على سجل المواجهات بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

ترشيحاتنا

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

من إيقاف مرتضى منصور لرفض لعب السوبر الإفريقي.. أزمات الزمالك وكاف عرض مستمر

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

ليفربول يوجه طعنة غادرة لصديق محمد صلاح

رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

الأهلي لم يعلن جديدا.. اتحاد الكرة يتمسك بموقفه والجونة يعلن التزامه بخوض المباراة

مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

من إيقاف مرتضى منصور لرفض لعب السوبر الإفريقي.. أزمات الزمالك وكاف عرض مستمر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين