أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز فى غياب محمد صلاح الذى تم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.



وقال كلوب فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "كنا نريد تحقيق نتيجة أفضل مما حققناها، لم نكن جيدين فى الشوط الأول، وفقدنا الكرة كثيرا، وأعتقد أن هدف مانشستر يونايتد يوضح مشكلة تقينة الفيديو".



أضاف مدرب الريدز حديثه قائلا: "علينا أن نحسن أدائنا فى المباريات المقبلة، خاصة أمام الفرق التى تجيد الدفاع أمامنا، كما فعل اليونايتد اليوم، والنقطة التى حصلنا عليها أفضل من الخسارة".



واعترف المدرب الألمانى، أن تغيير نابى كيتا جاء متأخرا بعض الشيء، ولكنه نجح فى تقديم مستوى جيد خلال الفترة التى شارك فيها.



الفوز عزز صدارة ليفربول بـ 25 نقطة في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي، مبتعدا عن مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب الـ 19 نقطة .

