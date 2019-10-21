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مرأة

أبرزها التكنولجيا .. 3 أسباب صادمة تؤثر على طفلك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يختلف وضع الأبناء هذة الأيام عن الماضي، فأصبح كل طفل يشكو من الملل ويوضح موقع homemaking عدة أسباب لظاهرة الملل والاكتئاب لدى الطفل. 

ومن أسباب الملل لدى الأطفال: 

- التكنولوجيا 
أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة الاستخدام، وتعتبر جليسة الاطفال المجانية التي تؤثر بالسلب نتيجة لتغير الأنظمة العصبية للطفل، وتعزلهم عن التواصل الاجتماعي. 

- سهولة الحصول على الأشياء
إذا كنت في رحلة وطفلك جائع ستقدمي له الوجبات السريعة فضلًا عن السندوتشات، وإذا شعر بالملل ستعطية الهاتف ليعمل على تسليته، وهذة السلوكيات تؤدي إلى عدم القدرة على تأخير الاشباع ولا يستطيع تحمل الضغوط اليومية. 

- عدم وجود تفاعلات اجتماعية
نظرًا لانشغال الأطفال في اللعب مع التكنولوجيا، فيتجنبوا اللعب خارج المنزل مما يؤثر على مهارتهم الاجتماعية ويصعب عليهم التعامل مع زملاء الدراسة، لذلك يجب على الآباء الحد من وقت الجلوس مع التكنولوجيا ووضع قواعد للترفية الالكتروني، بجانب المشاركة في النشاطات الرياضية.
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