انعقاد منتدى أصدقاء السودان على هامش اجتماعات صندوق النقد

يعقد اليوم الاثنين 21-10-2019 في واشنطن، منتدى "أصدقاء السودان"، على هامش الاجتماعات السنوية، للبنك وصندوق النقد الدوليين.



وتهتم الحكومة الأمريكية بالسودان، والتطورات الكبيرة فيه، وضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين، ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين.



وكان وزير المالية السوداني الدكتور ابراهيم احمد البدوي، بحث خلال لقائه نائب المدير العام بوزارة الخزانة الأمريكية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التحديات التي تواجه السودان في الحصول على التسهيلات المالية من المؤسسات الدولية والإقليمية، بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وأهمية النظر بجدية لمعالجة ذلك الأمر وتأثيره على استدامة التحول الديمقراطي المنشود في السودان.