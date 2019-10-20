فاروق الباز يكشف تسمية نهر على المريخ باسم "القاهرة"

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن كوكب المريخ متشابه بشكل كبير مع الأرض، نظرا لتطابق العصور الجيولوجية لكوكب المريخ مع التي مرت بها الأرض، خاصة في المناطق الصحراوية.



وأضاف، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن المريخ يتعرض لهطول امطار كثيفة بالمناطق الصحراوية التي تغطي معظم أراضيه، مؤكدا أن هناك أنهارا كبيرة تكونت من سقوط الأمطار.



ونوه العالم المصري "فاروق الباز"، إلى أنه أطلق اسم "نهر القاهرة" على أحد تلك الأنهار الكبرى على سطح المريخ، تيمنا بالفاطميين عندما أقاموا مدينة القاهرة كمقر جديد للحكم في مصر، حيث سموها على اسم كوكب "القاهر" وهو المريخ حاليا.