الدوري الإسباني.. إشبيلية يفوز على ليفانتي.. وأتليتك بلباو يتعادل مع بلد الوليد

حقق فريق إشبيلية فوزًا هامًا على حساب نادي ليفانتي ، بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



سجل هدف المباراة الوحيد لوك دي يونج في الدقيقة 86 ، بعد تمريرة رائعة من زميله جيسوس نافاس ، ليحقق الفريق الأندلسي فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إشبيلية للنقطة 16 في المركز السادس ، بينما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة 11 في المركز الحادي عشر.



وفي نفس الجولة ، خيم التعادل بهدف لكل فريق على أحداث مباراة بلد الوليد وأتليتك بلباو.