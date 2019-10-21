محمد يوسف: لاسارتي فوجئ بمطالبة جمهور الأهلي بالفوز فقط

أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام السابق في فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي تعرض لنفس الظروف التي واجها مارتن يول عندما كان مديرًا فنيًا للأحمر.



وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية : "مارتن يول عندما كان مدربًا للأهلي تفاجئ بأن الجمهور لا يطلب سوى الفوز عكس ما كان عليه في أوروبا".



وتابع : "الوضع أيضًا مشابه مع لاسارتي كان مطالبا بالفوز دائمًا، خاصة أن الموسم الماضي كان الأصعب لكن الفريق حقق بطولة الدوري والتي تعد الأصعب في تاريخ النادي".



وتابع : "المدرب الأوروجوياني استطاع أن يحقق الفوز على الزمالك في نهاية الدوري وهذا دليل على تفوقه".



وعن فضيحة صن داونز أوضح : "تحدثت مع لاسارتي عن طبيعة الفرق الجنوب أفريقية، لكنه فقد السيطرة على الفريق خلال اللقاء".



واختتم : "بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بالخروج بالخسارة بهدفين دون رد لأننا كنّا على يقين بأننا سنعوض في الإياب إلا أننا خسرنا في النهاية".