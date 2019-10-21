حسام البدري يفجر مفاجأة عن ضم أسماء جديدة لـ منتخب مصر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن مخاطبة ليبيريا وجيبوتي من أجل تنظيم مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر المقبل.



وأضاف البدري خلال تصريحات فضائية أن منتخب مصر يريد خوض مباراة ودية قبل مواجهة كينيا، لأنه من الوارد جدا ضم وجوه جديدة خلال المعسكر المقبل".



وقال البدري إنه من الضروري مشاهدة اللاعبين المختارين في مباريات عديدة للحكم عليهم بدقة، وقد نوسع دائرة الاختيار تحسبا لأي إصابات قد تضرب لاعبين".



وتابع البدري:" بالتأكيد سيكون هناك صعوبة في ضم اللاعبين المحترفين مبكرا، حيث إن المباريات الودية لا تحتاج الى اضافة عناصر من اللاعبين المحترفين.



جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.