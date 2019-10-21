Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام البدري يفجر مفاجأة عن ضم أسماء جديدة لـ منتخب مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
حسام البدرى
حسام البدرى
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن مخاطبة ليبيريا وجيبوتي من أجل تنظيم مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وأضاف البدري خلال تصريحات فضائية أن منتخب مصر يريد خوض مباراة ودية قبل مواجهة كينيا، لأنه من الوارد جدا ضم وجوه جديدة خلال المعسكر المقبل".

وقال البدري إنه من الضروري مشاهدة اللاعبين المختارين في مباريات عديدة للحكم عليهم بدقة، وقد نوسع دائرة الاختيار تحسبا لأي إصابات قد تضرب لاعبين".

وتابع البدري:" بالتأكيد سيكون هناك صعوبة في ضم اللاعبين المحترفين مبكرا، حيث إن المباريات الودية لا تحتاج الى اضافة عناصر من اللاعبين المحترفين.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مباراة بوتسوانا.. أول اعتراض من حسام البدري لاتحاد الكرة

حسام البدري يمنع لاعبي المنتخب من الحديث مع وسائل الإعلام

استعداداً لمواجهة بتسوانا.. منتخب مصر يؤدي تدريبه الثاني باستاد القاهرة

منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور

المنتخب يتوجه إلى برج العرب لملاقاة بوتسوانا.. الاثنين

أول مباراة لـ حسام البدري.. منتخب مصر يهزم بتسوانا بـ هدف نجم الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

الأهلي لم يعلن جديدا.. اتحاد الكرة يتمسك بموقفه والجونة يعلن التزامه بخوض المباراة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. فايلر يقرر رحيل صالح جمعة

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور