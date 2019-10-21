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فن

لأول مرة شيرى عادل تعلق على ظهورها الأخير مع معز مسعود .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:47 ص
شيرى عادل خلال برنامج
شيرى عادل خلال برنامج عرب وود
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محمد بدران
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، لقاءً مع الفنانة شيرى عادل عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت المذيعة سؤلًا للفنانة شيري عادل، بخصوص شائعة عودتها لزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بعد ظهورهما سويًا في مهرجان الجونة السينمائي.

وردت شيري عادل على السؤال قائلة: "بصي أنا قلت من زمان اني مش هتكلم في حياتي الشخصية فاي سؤال شخصي مش هجاوب عليه خالص".

وكان الثنائي شيرى عادل ومعز مسعود أثارا جدلا كبيرا بسبب ظهورهما سويا فى مهرجان الجونة السينمائى وهو الأمر الذي دفع البعض للحديث عن إمكانية العودة بينهما.
لأول مرة شيرى عادل تعلق على ظهورها الأخير مع معز مسعود .. فيديو
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