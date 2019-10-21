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فن

أخبار الفن ليلا .. رد حاسم من أصالة على شائعات طلاقها .. فيديو جديد لـ محمد هنيدي من الرياض .. وزينة برفقة نجمة الجماهير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

لأول مرة شيرى عادل تعلق على ظهورها الأخير مع معز مسعود .. فيديو
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، لقاءً مع الفنانة شيرى عادل عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فيديو للفنان محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض.

ما أروعكم يا شعب.. كارول سماحة تنشر صورا من احتجاجات لبنان
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورًا من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، اعتراضًا على أحوال البلاد الاقتصادية.

شاهد.. أحمد جمال يستعرض لياقته في صالة الجيم
نشر الفنان "أحمد جمال" صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

بحبها أوي .. زينة تنشر صورة لها مع نجمة الجماهير
نشرت الفنانة زينة صورا جديدة لها بصحبة نجمة الجماهير نادية الجندى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بفستان ذهبي أنيق .. رزان مغربي تخطف أنظار متابعيها
شاركت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.
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