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فن

ما أروعكم يا شعب.. كارول سماحة تنشر صورا من احتجاجات لبنان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
لبنان
لبنان
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورًا من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، اعتراضًا على أحوال البلاد الاقتصادية.

وعلقت كارول سماحة: "ما اروعكم يا شعب بلادى لبنان ينتفض".

كانت المظاهرات اللبنانية قد انطلقت قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

وشارك عدد من الفنانين في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
ما أروعكم يا شعب.. كارول سماحة تنشر صورا من احتجاجات لبنان
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