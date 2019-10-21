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رياضة

ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر عن آخر تطورات إصابته ، وموعد عودته لتدريبات الريدز ، بعد غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.

وأكد صلاح أنه سيعود للتدريبات اليوم ، الاثنين ، وربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسام البدري ، المدير الفنى لمنتخب مصر ، مع اللاعب للاطمئنان عليه، بعد غيابه عن لقاء أمس.

وكان صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر السابق ، الذى تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف ، بسبب الاجهاد ، الا ان داهمته الاصابة عقب ذلك.
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