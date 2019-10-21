ينتظم في التدريبات .. محمد صلاح يكشف آخر تطورات إصابته وموعد عودته للمباريات

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر عن آخر تطورات إصابته ، وموعد عودته لتدريبات الريدز ، بعد غيابه عن مباراة مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة للبريميرليج.



وأكد صلاح أنه سيعود للتدريبات اليوم ، الاثنين ، وربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسام البدري ، المدير الفنى لمنتخب مصر ، مع اللاعب للاطمئنان عليه، بعد غيابه عن لقاء أمس.



وكان صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر السابق ، الذى تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف ، بسبب الاجهاد ، الا ان داهمته الاصابة عقب ذلك.