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ساحة رأي

نورهان البطريق تكتب: المشاعر لا تخطئ

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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أحيانًا يتوجب علينا أن نقتل مشاعرنا تجاه أحدهم، لا سيما حين نراه يعبث بها ولا يقدّرها، يستهين بها ويتعمّد أن يؤذينا ويجرحنا دون أدنى رأفة أو رحمة. لذلك من الأفضل لنا وأدها في مهدها قبل أن تترك لنا خدوشًا لا يمكن أن نتعافى منها بعد ذلك، أو ندوبًا لا نستطع أن نغضّ طرفنا عنها كلما تحسّسناها.

ثمة علاقات يجب التخلص منها سريعًا، لأنه كلما أعطيناها متسعًا من الوقت، كلما شكلت خطورة على حياتنا، وألحقت بنا الضرر.

علينا أن نميز بين العلاقات التي تستحق منا الانتظار بغرض الإصلاح، وبين تلك العلاقات التي لا تحتاج منا سوى أن ندير لها ظهورنا، لأننا نعي أنه لا جدوى منها مهما تعددت الفرص وتكررت المحاولات.

أحيانًا نظن أن على الآخر أن يغير من نفسه حتى تستمر العلاقة، في حين يبقى الحل الأمثل لها هو أن نقضي عليها من جذورها، وأن نقطع أي خيط من شأنه أن يعيدنا إليها مرة أخرى.

"أدرك أن المشاعر لا تخطئ قط ولا تستحق منا هذا الجزاء، ولكننا أحيانًا نلجأ إلى هذه الطريقة القاسية لأنها ذهبت لمن هم ليسوا أهلًا لها، وحينها نرى أن الأسلم لها أن نقتلها بأيدينا بدلًا من أن نتركها عرضة للعبث والهوان".

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