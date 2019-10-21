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رياضة

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
تكشف مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم عن قائمة تضم 30 لاعبًا للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية ،"البالون دور" لأفضل لاعب في عام 2019.

وتنشر اليوم مجلة فرانس فوتبول المرشحين بين الساعة الخامسة والنصف مساء والساعة العاشرة مساءً، والذين يبلغ عددهم 30 لاعبًا على أن تنشر كل ساعة تقريبًا قائمة من 5 لاعبين مرشحين للجائزة ، بالإضافة لـ 10 أسماء مرشحين لجائزة ياشين والتي تقدم لأفضل حارس مرمى في العالم.

ومن المتوقع أن يدخل صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة ، وذلك بعد قيادته لفريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي ، وتحقيقه للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لتصدره الدوري هذا الموسم.

وتعد جائزة الكرة الذهبية من أهم الجوائز الفردية في الساحرة المستديرة ، بالإضافة لجائزة The Best والتي يقدمها الإتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم ، حيث يتم التصويت في تلك الجائزة على الفائز من قبل 180 صحفيا من جميع انحاء العالم، على عكس جائزة The Best والذي يحق لمدربي وقائدي المنتخبات الوطنية التصويت فيها ، بالإضافة لصحفي من كل بلد ، ونسبة 25 % من الأصوات للجمهور على موقع الفيفا الرسمي.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توج بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم للموسم الماضي ، وذلك بعد تفوقه على الهولندي فيرجيل فان دايك ، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي ، و البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي ، فيما حل المصري محمد صلاح رابعًا.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ليفربول ، قد توج بالجائزة العام الماضي ، بعد احتكار للثنائي رونالدو وميسي برصيد 753 نقطة ، بينما احتل صلاح المركز السادس برصيد 188 نقطة.
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