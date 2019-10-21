توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ومستشفى جريت أورموند للأطفال

نجح أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بمجلس النواب في تذليل وتمهيد الطريق لتوقيع مذكرة تفاهم التى تمت مراسم توقيعها بين جامعة عين شمس ممثلة فى الدكتور محمود المتينى ومستشفى جريت أورموند للأطفال البريطانية وذلك بحضور النائب أسامة هيكل، والدكتورة هالة أبو على، ممثلين عن المجموعة البرلمانية الصداقة.





ويأتي ذلك تكليلا لجهود دامت ما يقرب من عامين،وتهدف هذه المبادرة الى رفع مستوى الخدمة الصحية للأطفال، ووقع عن الجانب المصرى د. محمود المتينى رئيس الجامعة، وعن الجانب البريطانى ضابط الإمبراطورية البريطانى/ تريفور كلارك، وذلك بحضور السفير البريطانى، ولفيف من اساتذة الجامعة، وممثلوا مؤسسة البنك التجارى الدولى التى سوف تمول المشروع بخمسة وعشرين مليون جنيه مصري.



