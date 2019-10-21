شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

قام يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بعدد من المدارس، وذلك للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بعد شائعات الالتهاب السحائي.



وأكد الديب، أن الدراسة مستمرة بجميع مدارس المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريس المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة دون تعديل.



وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم، على ضرورة الحضور الكثيف للطلاب والطالبات بمدارس الاسكندرية، مناشدا أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات وتقصى الحقائق والأخبار من المؤسسات الرسمية.



وكانت قد سادت حالة من الذعر بين الطلاب بالإسكندرية بعد شائعات انتشرت حول تفشي مرض الالتهاب السحائي بين الطلاب بالمدارس وهو ما نفته كل من مديرية التربية والتعليم والصحة بشكل قاطع.