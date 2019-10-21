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أخبار البلد

طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
طريقة سداد فاتورة
طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر اكتوبر 2019
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أحمد عبد القوي
فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، من الموضوعات التي تشغل بال الأسرة المصرية ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سدادها في موعدها، حيث إنه بحلول يوم 15 اكتوبر الحالي، انتهت المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها من مستخدمي التليفون الأراضي، بشأن دفع الفاتورة، وفي حالة التأخر عن سدادها يتم قطع الحرارة عن الخط وإضافة غرامة تأخير.

وحرصا من "صدى البلد" على تقديم الخدمات للمواطنين تيسيرا عليهم، نعرض خلال السطور التالية كيفية الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر الحالي.

فاتورة التليفون الأرضي

وتعتبر المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تشهد بحثًا على الإنترنت، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة، خاصة مع خدمات الإنترنت الجديدة، والتي أطلقت بها سرعات غير متكررة في مصر، من بينها خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-

- دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط للمزيد اضغط هنا https://billing.te.eg/ar-eg
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