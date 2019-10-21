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فن

بعد أزمته مع نقابة الموسيقيين .. حمو بيكا يتصدر تويتر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
هاني شاكر - حمو بيكا
هاني شاكر - حمو بيكا
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شروق إبراهيم
تصدر المطرب الشعبي حمو بيكا، لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد مرور ساعات على أزمته مع نقابة الموسقيين بسبب إلغاء حفله في دمياط.

وبدأت الأزمة عندما أخطر مندوب نقابة الموسيقيين في دمياط مديرية الأمن والقاعة التي كان مقررا إقامة الحفلة بها لإلغاء الحفلة وعدم إقامتها لأن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي من الغناء وإقامة الحفلات، وأن الحفل لم يحصل على ترخيص أو تصريح من نقابة المهن لإقامته.

وهذا القرار أثار غضب حمو بيكا وخرج بفيديو يثور على النقابة وهدد باقتحامها، وأفادت نقابة المهن الموسيقية، أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.

وتراجع حمو بيكا عن تهديداته لنقابة المهن الموسيقية وحذف الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي هدد فيه النقابة وتحدى النقيب هاني شاكر، مؤكدًا أنه سيغني ويحيي الحفلات دون اعتبار لأحد.
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