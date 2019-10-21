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اقتصاد

1.4% ارتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الاثنين البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2019. 

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 132.50خلال شهر أغسطس 2019 (أولـي) مقابل 130.65خلال شهر يوليو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.4٪.

و بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 149.97 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 129.96 بارتفاع قدره 15.40٪ وذلك بسبب توافر خامات الإنتاج وزيادة الطلب وزيادة كمية القمح المطحون.


و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي صناعة الورق و منتجاته 148.06خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 81.33 بارتفــاع قدره 86.1% وذلك طبقا لاحتياجات السوق.

و بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الفلزات القاعدية ( يشمل الحديد والصلب - الألومنيوم - معادن أخرى ) 69.56 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 73.82 بنسبة انخفاض قدرها 5.8% وذلك بسبب انخفاض كمية الفحم الموردة للأفران وقلة الطلب.

و بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الآلات و المعدات الغير مصنفة فى موضع آخر 212.92 خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 حيث بلغ 345.31 بانخفاض قدره 38.3٪ وذلك طبقا للتوريدات والتعاقدات.

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