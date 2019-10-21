بقيمة مليون و105 آلاف جنيه.. الداخلية تحبط تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات –سماعات هاتف محمول – أجهزة راوتر خاصة بالنت – قطع هارد حاسب آلى – سجائر إلكترونية – لوازم متنوعة لأعمال التشطيب والدهانات"، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1,105,212 جنيه).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 3 قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (29,600 ألف جنيه )، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1398) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (192) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا متنوعة.



