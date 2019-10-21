زعيمة هونج كونج تعتذر للمسلمين.. اعرف السبب.. فيديو وصور

توجهت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، اليوم الاثنين، بالاعتذار للمجتمع المسلم بالمدينة بعد أن أصاب مدفع مياه مسجدا رئيسيا أثناء تصدي الشرطة لآلاف المحتجين، الليلة الماضية.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في مواجهات دارت بمقاطعة كولون لتفريق محتجين يرشقونها بالقنابل الحارقة، كما رشت الصبغة الزرقاء على الحشود.



وأغرقت مياه انطلقت من أحد المدافع البوابة والسلالم الأمامية لمسجد كولون، الذي يعد أهم مسجد في هونج كونج، حيث تجمع عدد قليل من الأشخاص بينهم صحافيون.



وبدورها، قامت "لام" بزيارة مسجد كولون قبيل زيارتها المقررة لطوكيو لحضور مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو بينما أزالت سلطات المدينة مظاهر الفوضى التي خلفتها الاحتجاجات العنيفة أمس، وهي الأحدث خلال خمسة أشهر من الاضطرابات السياسية.



وذكر متحدث ان لام زارت المسجد اليوم واضعة وشاحا واعتذرت لقادة الأقلية المسلمة.



وقال كبير الأئمة محمد أرشد إن الاعتذار "مقبول" وإن المسلمين يأملون في مواصلة العيش بسلام في هونج كونج.



وقالت الشرطة في بيان إنها رشت الماء على المسجد بالخطأ وإنها "تحترم حرية العقيدة وستعمل جاهدة على حماية كل أماكن العبادة".











