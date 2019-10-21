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محافظات

وسط توقعات بسقوط أمطار.. الشرقية تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

وأكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من حدوث تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واحتمالية سقوط أمطار.
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