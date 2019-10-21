وزير الخارجية السعودي : مقتنعون بتورط طهران في هجمات "أرامكو"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، على قناعة بلاده - من خلال الأدلة الموجودة لديها - بتورط إيران في هجمات "أرامكو".



وأضاف الجبير - في تصريحات صحفية من (لندن ) بثتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم "الاثنين" أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت "أرامكو " موقف صحيح، مشيرا إلى أن ( طهران ) لا تحترم سيادة الدول ، أو القانون الدولي.



كان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد ركن تركي المالكي ، أعلن في وقت سابق، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر من أسماهم بـ "وكلائها في اليمن" ، كاشفا النقاب عن أن الهجوم على "أرامكو " جاء من الشمال وكان مدعوما من إيران.



وفي سياق متصل ، حملت كل من : فرنسا وألمانيا وبريطانيا - في بيان مشترك - إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في السعودية.