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أخبار العالم

بسبب التظاهرات.. مصارف لبنان تعلن استمرار إغلاق أبوابها غدا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:06 م
مصارف لبنان
مصارف لبنان
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شيماء مصطفى
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية استمرار إغلاق البنوك، غدا الثلاثاء، مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنانن وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان الناشطون اللبنانيون، أكدوا رفضهم القرارات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، موضحا أن حكومته تراجعت عن فرض ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، استجابة لمطالب ملايين المحتجين.

وقال الحريري، في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني إن التظاهرات في لبنان جاءت نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، لافتا إلى أن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان.

وتابع الحريري قائلا إنه تم إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، وإقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا، موضحًا أن الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، إضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، على أن يتم الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات.

وأوضح أن القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك القرارات المتخذة أشبه بـ"انقلاب مالي" على السياسات التي كانت معتمدة سابقا.
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