مجدي عبدالغني يجتمع بوفد الاتحاد الدولي لـ الفيفبرو

استقبل الكابتن مجدي عبدالغني رئيس الجمعية المصرية للاعبين المحترفين بالقاهرة وفد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ستيفان بوركالتر سكرتير عام القسم الإفريقى ومسؤول الإتصالات للقسم الإفريقى ستيفان سان رايمون وبحث عبدالغني معهما الشئون المتعلقة بالاتحاد الإفريقي للاعبين المحترفين وعلاقة الأندية باللاعبين في مصر.



وصرح الكابتن مجدى عبدالغنى أن وفد القسم الإفريقي فيفبرو جاء إلى القاهرة للاجتماع بمسئولي الاتحاد الإفريقي الكاف لمناقشة المستجدات التي تمت في إطار مجالات التعاون ما بين القسم الإفريقي للاتحاد الدولي (الفيفبرو) وبين الإتحاد الإفريقي، هذا بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات لحفل الأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى الفيفبرو بها وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي.



كما ناقش الكابتن حمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية المصرية للاعبين المحترفين مع رئيس القسم الإفريقي مشاكل اللاعبين مع أنديتهم والمساعدات التى يقدمها الاتحاد الدولى للفيفبرو للوقوف إلى جانب اللاعبين من أجل الحصول على حقوقهم.