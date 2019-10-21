عبد العال: الرئيس السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.



وقال عبد العال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ - إن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية.



وأضاف رئيس مجلس النواب:"لكم أن تفخروا بهذا القائد وبهذا الوطن . قبل 5 سنوات لم يكن أحد يتحدث إلينا. والآن الكل يسعى إلينا ونرد التحية بأكثر منها".