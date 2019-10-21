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برلمان

عبد العال: الرئيس السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:24 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع إفريقيا في مكانها اللائق خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي.

وقال عبد العال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ - إن الرئيس السيسي سيترأس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة "روسيا – إفريقيا"، التي ستعقد بمدينة سوتشي في 24 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة دوره الهادف لتعزيز فرص التعاون التي تساهم في تنمية القارة الإفريقية.

وأضاف رئيس مجلس النواب:"لكم أن تفخروا بهذا القائد وبهذا الوطن . قبل 5 سنوات لم يكن أحد يتحدث إلينا. والآن الكل يسعى إلينا ونرد التحية بأكثر منها".
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