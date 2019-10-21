مستعدون للحرب.. ترامب يهدد بضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سنضرب إيران إذا اضطررنا ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة"، وفقا لقناة "العربية".



وأوضح ترامب أنه سيبقي على مجموعة من الجنود الأمريكيين في سوريا قرب حدود الأردن.



وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار شمالي سوريا صامد مع وجود خروق بسيطة.



وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض " إذا اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات عليها وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها".



وأشار ترامب إلى أنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا، موضحا أن الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية.