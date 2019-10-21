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ديني

هل للأزهر دور في نشر الوسطية في العراق.. رئيس الوقف السني يجيب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:31 م
الشيخ عبد اللطيف
الشيخ عبد اللطيف الهميم
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عبد اللطيف الهميم، المفكر الإسلامي، ورئيس ديوان الوقف السني في العراق، إننا نتعاون مع الأزهر الشريف ولدينا تعاون كبير جدًا منذ 4 سنوات.

«الهميم» في تصريح لـ«صدى البلد» على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي، الذي انتهت فعالياته في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، أن الأزهر المؤسسة الدينية الرائدة التي دعمتنا ووقفت معنا، وقدمت المنح الدراسية لطلاب العراق سواء ماجستير أو دكتوراه.

وتابع: فلدينا تعاون مشترك مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، منوهًا بأن دور مصر رائد وقيادي، وتربطها بالعراق حبل سُري لا يمكن فصله إطلاقًا، وعلاقة بين البلدين ليست وليدة اليوم، بل هي تاريخية وثقافية، فمصر والعراق في خندق واحد.

وأشاد الشيخ عبد اللطيف الهميم، بوسطية الأزهر الشريف التي امتدت على مدار أكثر من ألف عام، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان وسيظل دائمًا هو المرجعية الدينية لهم.

وأوضح: أن المنهج الأزهري الصحيح خرج أجيالًا من «الأزاهرة» يحملون لواء الوسطية في شتى بقاع الأرض ومنها العراق، مؤكدًا أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، دأب على تقديم كافة أوجه الدعم العلمي، في مجال دعم ثقافة التعايش ونبذ العنف وبيان الصورة الصحيحة للإسلام بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة والمضللة التي تؤدي إلى الإنحراف الفكري.
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