الجيش اللبناني يحذر من أي خبر لا يصدر عنه بشكل رسمي

ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارًا تتعلق بالمؤسسة العسكرية.





وأكدت قيادة الجيش أنَها غير معنية بأي خبر لا يصدر عنها بشكل رسمي، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.





واتصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون ‏واستعرض معه التطورات الأمنية في البلاد.‏



