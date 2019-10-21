Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش اللبناني يحذر من أي خبر لا يصدر عنه بشكل رسمي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:55 م
أفراد من الجيش اللبناني
أفراد من الجيش اللبناني
Advertisements
رحيم يسري
ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارًا تتعلق بالمؤسسة العسكرية.

وأكدت قيادة الجيش أنَها غير معنية بأي خبر لا يصدر عنها بشكل رسمي، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

واتصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بقائد الجيش العماد جوزف عون ‏واستعرض معه التطورات الأمنية في البلاد.‏

وشدد خلال الاتصال على وجوب حماية المتظاهرين وعدم السماح بالمساس بأي منهم، مع التأكيد على ‏وجوب فتح الطرقات إفساحًا في المجال أمام حرية تنقل المواطنين في كل المناطق وتأمين الخدمات ‏الصحية والمعيشية‎.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام لبنانية: 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله

الأمن اللبناني يفض المظاهرات أمام مقر الحكومة بعد تحولها لأعمال شغب

على وقع الاحتجاجات.. وزير لبناني سابق يحذر من كارثة مخيفة

لبنان .. أجواء احتفالية خلال التظاهرات مع التمسك بمطلب رحيل السلطة الحاكمة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان طلال الحربي في حادث سير بـ جدة

أين محمد صلاح.. فرانس فوتبول تعلن عن أول 5 مرشحين للكرة الذهبية

هل يجوز الاشتراك في ذبيحة لعمل عقيقة.. بالفيديو

نالت إعجاب الرئيس.. ساقية المنقدى قلعة صناعة الصدف بالمنوفية.. فشل الصينيون في تقليدهم

في ذكرى ميلاد حسن عابدين .. تعرف على رأيه في الفنان نجيب الريحاني

فلوسك في خطر .. خدعة يقوم بها اللصوص لسرقة المال من ماكينات الصرف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة تجسد جمال المقاصد السياحية المصرية

يوم العصا البيضاء.. هدايا للطلاب المكفوفين في كفر الشيخ

بـ سيلفي.. غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل على إنستجرام