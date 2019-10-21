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منوعات

شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:37 م
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور من حفل زفاف النجمة الأمريكية جينيفر لورانس، على كوك ماروني الذي يعمل بمجال الفن، بداخل قلعة بيلكورت قصر نيوبورت الفخم في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وظهرت جينيفر لورانس، بفستان أبيض لامع، اختارته من دار أزياء ديور العالمية، بينما ظهر العريس ببدلة توكسيدو سوداء أثناء دخولهما القصر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدأ الاحتفال بزفاف جينيفر لورانس وكوك ماروني، منذ يوم الخميس الماضي، وحتى صباح الأحد، في سرية تامة، حيث احتفل الزوجان به على مراحل، بحضور عدد من الأصدقاء كان من بينهم الممثلة الأمريكية، إيما ستون، وكريس جينر والدة ومديرة أعمال كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية، إيمي شومر، والمغنية أديل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المعازيم سلموا هواتفهم المحمولة، فور وصولهم لحفل الزفاف، بعد أن حذرت جينيفر لورانس الجميع بعدم إحضار الهواتف معهم.

واختارت جينيفر لورانس، المنظم مارك سيد لإضافة لمساته إلى ترتيبات الحفل، فيما تولى تحضير قائمة المأكولات Hireloom Fire المعروف بالمأكولات الشهيرة والمتميزة.
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
شاهد.. أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس
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