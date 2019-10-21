أصالة والخيانة.. القصة الكاملة من اتهام طارق العريان إلى رد نسرين طافش

الثنائي الذي لم تنفك الجماهير عن وصفهما بـ "المثالي" بين الزيجات في عالم الفن، يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وباتت الأزمات تلاحق أصالة وطارق العريان حتى وصلت الى مواقع السوشيال ميديا وتمادت الشائعات وصولا إلى الطلاق .



أصالة في بيانها الذي تحدثت فيه عن الأزمة رافضة الإفصاح عن تفاصيل، دافعت عن طارق العريان واستخدمت كلمة "زوجي" في أكثر من عبارة ما يعني أنها مجرد خلافات فقط .



هل تعرضت أصالة لـ الخيانة؟



كل الشائعات والتسريبات التي تواترت حول الأزمة قالت إن سبب أزمة أصالة مع طارق العريان هو تعرضها للخيانة من جانب زوجها، وقالت أنباء ان فنانة شابة قيل إنها نسرين طافش، هي السبب في ذلك حيث جمعتها علاقة بالمخرج طارق العريان .



وأثار تعليق لأصالة على تظاهرات لبنان الريبة في نفوس متابعيها حول تثبيت هذه الشائعات ومطالبة أصالة بـ الانفصال عن طارق العريان فكتبت منذ 3 أيام مضت "الشّعب عامل مثل الستّ الّلي ما بتطلب الانفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمنى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين ، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان ".



بيان أصالة الحاسم



« لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي» بهذا التعليق بدأت أصالة ردها الحاسم وتابعت «أرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ».



وتابعت أصالة: «ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء ».

