الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله من الاشتباك مع المتظاهرين.. فيديو

منع الجيش اللبناني أنصار مليشيا حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين.



وكانت مجموعات شبابية مؤيدة للحزب والحركة حاولت الوصول إلى وسط بيروت لافتعال مشكلة مع المتظاهرين السلميين في وسط بيروت.



ورصد مقطع فيديو تصدي الجيش اللبناني لموكب الدراجات النارية التي حملت أعلام "أمل" و"حزب الله" وكانت متجهة إلى وسط بيروت، مما أدى لتفريقها وعودة بعض منها إلى الضاحية.



وتدخل الجيش اللبناني لمنع الاحتكاك بين المتظاهرين والمواكب الحزبية.

