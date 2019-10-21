لن يحصل على تصريح دي جي أو غناء.. هاني شاكر: حمو بيكا مبيعرفش يغني

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،:" لا أستمع إلى المهرجانات وأرفض الكلمات الخارجة فيها، والكلمات بها إسفاف وانحطاط واعترض عليها".
وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا حفلات أو تصاريح إلى حمو بيكا سواء كان تصريح دي جي أو تصريح غناء".
وتابع هاني شاكر:" مجدى شطة اختفى ولم يأت لإجراء اختبار داخل النقابة، وحمو بيكا مبيعرفش يغني، وهناك مغنيين مهرجانات مثل اوكا واورتيجا لا يمكن أن يتم مقارنتهم بحمو بيكا ومجدي شطة".
وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا حفلات أو تصاريح إلى حمو بيكا سواء كان تصريح دي جي أو تصريح غناء".
وتابع هاني شاكر:" مجدى شطة اختفى ولم يأت لإجراء اختبار داخل النقابة، وحمو بيكا مبيعرفش يغني، وهناك مغنيين مهرجانات مثل اوكا واورتيجا لا يمكن أن يتم مقارنتهم بحمو بيكا ومجدي شطة".