لن يحصل على تصريح دي جي أو غناء.. هاني شاكر: حمو بيكا مبيعرفش يغني

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،:" لا أستمع إلى المهرجانات وأرفض الكلمات الخارجة فيها، والكلمات بها إسفاف وانحطاط واعترض عليها".



وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا حفلات أو تصاريح إلى حمو بيكا سواء كان تصريح دي جي أو تصريح غناء".



وتابع هاني شاكر:" مجدى شطة اختفى ولم يأت لإجراء اختبار داخل النقابة، وحمو بيكا مبيعرفش يغني، وهناك مغنيين مهرجانات مثل اوكا واورتيجا لا يمكن أن يتم مقارنتهم بحمو بيكا ومجدي شطة".

