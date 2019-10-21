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لن يحصل على تصريح دي جي أو غناء.. هاني شاكر: حمو بيكا مبيعرفش يغني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:10 م
هاني شاكر وحمو بيكا
هاني شاكر وحمو بيكا
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هاني حسين
قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،:" لا أستمع إلى المهرجانات وأرفض الكلمات الخارجة فيها، والكلمات بها إسفاف وانحطاط واعترض عليها".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا حفلات أو تصاريح إلى حمو بيكا سواء كان تصريح دي جي أو تصريح غناء".

وتابع هاني شاكر:" مجدى شطة اختفى ولم يأت لإجراء اختبار داخل النقابة، وحمو بيكا مبيعرفش يغني، وهناك مغنيين مهرجانات مثل اوكا واورتيجا لا يمكن أن يتم مقارنتهم بحمو بيكا ومجدي شطة".
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