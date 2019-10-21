تنس طاولة الأهلي يفوز على مصر للتأمين في الدوري

فاز فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي على مصر للتأمين، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولي للدوري.



ويلتقي الأهلي غدًا نظيره، الصيد، في المباراة الثانية من البطولة والتي تقام في السابعة مساء بصالة الأهلي في فرع مدينة نصر.



وتضم قائمة لاعبي الأهلي كلًا من : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وأحمد البرهامي، ومحمد شومان.



ويرأس جهاز تنس الطاولة، بالأهلي أشرف عبد الفتاح ويعاونه عمرو رضا مدربا عاما، وأحمد حامد إداريا.