رئاسة الجمهورية اللبنانية تنفي المتداول بشأن الوضع الصحي لـ ميشال عون

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، صحة الشائعات التي جرى تداولها، مساء اليوم، حول الوضع الصحي لرئيس البلاد ميشال عون.



ودعت إدارة الإعلام بالرئاسة اللبنانية - في بيان لها - وسائل الإعلام كافة، إلى التنبه من الأكاذيب التي "تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان". بحسب ما ورد في البيان.



وكانت شائعات روجت لها وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، زعمت أن الرئيس اللبناني توفي جراء إصابته بنوبة قلبية.