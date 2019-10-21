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رياضة

خبر سار .. محمد صلاح ضمن 30 لاعبا مرشحين لـ البالون دور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أسماء 30 لاعبا مرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2019 تشمل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وكشفت المجلة - على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين - عن قائمة أولى تضمنت: الأرجنتيني سيرجيو أوجويرو والهولندي فرنكي دي يونج والصربي دوسان تاديتش والسنغالي ساديو ماني والفرنسي هوجو لوريس.

وبالقائمة الثانية جاء كل من الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد والهولندي دوني فان دي بيك والجابوني بيير إميريك أوباميانج والألماني مارك أندريه تير شتيجن، أما القائمة الثالثة فشملت البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أليسون والهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي كريم بنزيمه والهولندي جورجينيو فينالدوم.

وجاء بالقائمة الرابعة كل من الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي روبرتو فيرمينو والكوري الجنوبي هوينج - مين سون والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، أما القائمة الخامسة فتضمنت كلا من: الأرجنتيني ليونيل ميسي والجزائري رياض محرز والفرنسي انطوان جريزمان والسنغالي خاليدو كوليبالي والبلجيكي كيين دي بروين ،وضمت القائمة السادسة النجم المصري محمد صلاح والبرتغالي جواو فيليكس والإنجليزي رحيم سترلينج والبلجيكي ايدين هازارد والبرازيلي ماركينيوس.

وينافس الجناح المصري لليفربول بقوة على جائزة هذا العام بعد قيادته الريدز للتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تحقيق الانتصار في النهائي على حساب توتنهام هوتسبر بثنائية نظيفة.

وكان محمد صلاح قد حل في المركز السادس بالترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي حصل عليها لاعب خط وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش.
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