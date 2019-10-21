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رياضة

مهام خاصة لثلاثي الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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نور عادل
خصص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريبات خاصة لثلاثى الفريق همام طارق وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى على الضربات الثابتة خلال المران الرئيسى.

ويستضيف الدراويش الجزيرة الإماراتى الاربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويحرص جهاز الدراويش على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية تمهيدا لتنفيذها فى المباراة.
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