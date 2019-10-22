الاسماعيلي يستعد للجزيرة.. تدريبات خططية وبديل دونجا وتألق الحراس

خاض لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى مساء امس من برنامج الاعداد لمواجهة الجزيرة الاربعاء فى ذهاب دور ثمن النهائى ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.



المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية وسط حرص الجهاز الفنى على اصلاح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق.



وحرص جهاز الدراويش على اقامة محاضرة تحفيزية للاعبين من أجل حثهم على بذل قصارى جهدهم واستعادة مستواهم المميز.



وشهد المران سعى الجهاز الفنى لتجهيز أكثر من لاعب ليكون بديلا لارتكاز الفريق محمود دونجا الذى تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.



فيما خاض حراس المرمى تدريبات على الكرات العرضية والتسديدات بجانب ضربات الجزاء.



واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى شهدت تقديم كل لاعب مستوى جيد من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.