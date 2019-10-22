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اقتصاد

الدولية لتمويل التجارة الإسلامية يوقع مذكرة تفاهم لدعم شركة إفريقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
المؤسسة الدولية لتمويل
المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية
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محمد يحيى
وقعت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية ITF، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم مع إحدي الشركات السنغالية العاملة بقطاع الزراعة، لتمويل عمليات البحث والابتكار لزيادة الانتاج الزراعي والحيازات الزراعية لديها.

قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن البروتوكول يستهدف تدريب المزراعين علي الحيازات الزراعية ورقمنة الاجراءات الزراعية بما يحقق الاستدامة الشاملة.

أوضح "سنبل" أن الاتفاق الإطاري يسعي لتوسيع الخدمات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي كالتصنيع و التصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

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