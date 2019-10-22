رضا الدنبوقى: زيادة غرامة عدم دفع النفقات خطوة رادعة

قال المحامى رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن زيادة غرامة النفقة من 500 إلى 5000 جنيها أمر طبيعي.





واوضح الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان 500 جنيه مبلغ بسيط جدًا يمكن لأى شخص أن يدفعه ولن يكون رادع لهؤلاء الرجال الذين يتعنتون فى دفع نفقات أولادهم أو زوجاتهم .





ونوه: إلى أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات، حيث أصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه، أو بأحد العقوبتين خطوة على الطريق الصحيح لحل الأزمات النو تواجه المطلقات .





جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق القانون على كل من امتنع عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر بعد أن صدر ضده حكم قضائى بوجوب دفع النفقة سواء لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو فيما يتعلق بأجرة حضانة، أو رضاعة، أو حتى مسكن، وسوف يتم حرمان الشخص المحكوم عليه من بعض الخدمات التي توفرها مختلف الجهات الحكومية، والهيئات العامة في الدولة إلى أن يسدد المبالغ المالية المتراكمة عليه.