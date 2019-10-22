إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

هدد ، بعض أعضاء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بتقديم استقالتهم ، ودعوة بقية الاعضاء للاستقالة ، عقب علمهم بنتائج اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي استمر لساعات طويلة يوم الاثنين.
وجاء التهديد بالاستقالة ، ردا على الاتفاق بتأجيل مسابقة الدوري ، وانطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا استعدادا لبطولة امم افريقيا تحت 23 سنة ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تقام في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث رفض المهددين بالاستقالة تطبيق هذا القرار ، الى جانب تمسكهم باقامة مباراة الاهلي والجونة.
وعلم صدى البلد ، أن وزير الشباب والرياضة ، علق على هذا التهديد ، بكلمات مقتضبة : على الجميع العمل بمبدأ اعلاء مصلحة الوطن.
وكان من المفترض أن ينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري ، إلا أنه سينطلق خلال 48 ساعة ، وينضم لاعبو الزمالك للمعسكر عقب مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.
وبتوقف الدوري مبكرا عن الموعد الأصلي لمعسكر الأولمبي ، تنتهي الأزمة ، بعدم خوض الأهلي لقاء الجونة كما أعلن بعدم خوضه أى لقاء قبل القمة، على أن يكون اللقاء الأول عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا.
ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.
وجاء التهديد بالاستقالة ، ردا على الاتفاق بتأجيل مسابقة الدوري ، وانطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا استعدادا لبطولة امم افريقيا تحت 23 سنة ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تقام في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حيث رفض المهددين بالاستقالة تطبيق هذا القرار ، الى جانب تمسكهم باقامة مباراة الاهلي والجونة.
وعلم صدى البلد ، أن وزير الشباب والرياضة ، علق على هذا التهديد ، بكلمات مقتضبة : على الجميع العمل بمبدأ اعلاء مصلحة الوطن.
يذكر أن اللجنة ينتهي عملها بادارة الجبلاية ، في 31 يوليو 2020 ، أوقبل ذلك ، بدعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس جديد لادارة اتحاد الكرة.ويعقد صبحي اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لمناقشة الامر وحسم الملف لاعلان القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكان من المفترض أن ينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري ، إلا أنه سينطلق خلال 48 ساعة ، وينضم لاعبو الزمالك للمعسكر عقب مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.
وبتوقف الدوري مبكرا عن الموعد الأصلي لمعسكر الأولمبي ، تنتهي الأزمة ، بعدم خوض الأهلي لقاء الجونة كما أعلن بعدم خوضه أى لقاء قبل القمة، على أن يكون اللقاء الأول عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا.
ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.