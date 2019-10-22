إعلاء مصلحة الوطن.. تعليق ناري لوزير الرياضة على تهديد اللجنة الخماسية بالاستقالة

يذكر أن اللجنة ينتهي عملها بادارة الجبلاية ، في 31 يوليو 2020 ، أوقبل ذلك ، بدعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس جديد لادارة اتحاد الكرة.

ويعقد صبحي اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لمناقشة الامر وحسم الملف لاعلان القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.وكان من المفترض أن ينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري ، إلا أنه سينطلق خلال 48 ساعة ، وينضم لاعبو الزمالك للمعسكر عقب مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.وبتوقف الدوري مبكرا عن الموعد الأصلي لمعسكر الأولمبي ، تنتهي الأزمة ، بعدم خوض الأهلي لقاء الجونة كما أعلن بعدم خوضه أى لقاء قبل القمة، على أن يكون اللقاء الأول عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا.ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.