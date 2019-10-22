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ديني

مدير الإفتاء بجزر القمر: الجامعات الإرهابية تستغل الدين لتنفيذ أغراضها الخبيثة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:59 م
محمد أحمد، مدير مكتب
محمد أحمد، مدير مكتب دار الإفتاء بجزر القمر
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يارا زكريا
قال محمد أحمد، مدير مكتب دار الإفتاء بجزر القمر، إن المجتمعات الإسلامية والعربية تعاني من ظهور جماعات إرهابية، تبث الفتاوى الضالة والأفكار الشاذة على أفراد الأمتين الإسلامية والعربية.

وأضاف محمد أحمد، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي، أن الحركات المتشددة ظهرت فى كثير من بلدان العالم، وترتدى عباءة الدين مستغلة إياه فى تنفيذ أغراضها الخبيثة من تمزيق الأمم، وإخراج الناس عن مسار دينهم الصحيح.

وأكد مدير مكتب دار الإفتاء بجزر القمر أهمية المبادرات والفعاليات التى تقوم بها المؤسسات الدينية الحقيقية قائلاً: "لولا هذه المبادرات لخرجنا عن الدين، ولا يعرف المسلم هل هو على صحيح دينه أم لا".

وأوضح أن الأمور الإسلامية فى حقيقتها عقائدية مبنية على النية، وهي محلها القلب؛ ثم يأتى بعد ذلك العمل، مشيرا إلى أنه إذا فسدت العقيدة فسد العمل.
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