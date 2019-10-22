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أخبار العالم

المرصد السوري: أنباء عن عودة قادة وعناصر داعش لتل أبيض بسوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
داعش
داعش
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتردد أنباء عن عودة قادة وعناصر لتنظيم داعش الإرهابي إلى تل أبيض في سوريا.

وقال المرصد ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ إن أمير الذخيرة لدى تنظيم داعش عاد إلى تل أبيض بصحبة 150 عنصرا، وسط أنباء عن عودة أبناء البللو المعروفة بارتباطها بتنظيم داعش.

وكانت فرنسا قد حذرت قبل أيام من عودة وشيكة لتنظيم داعش في شمال سوريا، وقال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وإن إجراءاتها ستؤدي لا محالة إلى عودة داعش في سوريا والعراق.
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