Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 يسجل 673 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-10-2019

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019 داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 671 و673 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 575 و577 جنيها.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 عند بين 767 و769 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5368 و5384 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 703 إلى 705 جنيهات، وعيار 14 سجل سعرا يتراوح ما بين 447 و449 جنيها، وعيار 12 من 383 إلى 385 جنيها.

واستقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي أوقدت بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب عيار 21 بـ701 جنيه للجرام .. اسعار الذهب اليوم السبت 17 -8- 2019

الجرام عيار 21 يسجل 700 جنيه .. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 9 - 2019

جنيهان انخفاضا في جرام الذهب منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 698 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 689 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019

682 جنيها سعر جرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم 19-9-2019

عيار 21 يسجل 682 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

ترشيحاتنا

تنصيب ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22- 10-2019 .. فيديو

تأجيل مباراة الأهلي والجونة.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي مبكرا

حاول التعدي عليها جنسيا.. متهم بقتل ربة منزل في المنوفية: رفضت معاشرتي لها فضربتها بقطعة حديد وتركتها تنزف.. والنيابة تحقق في الواقعة

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح

شاهد .. طريقة مذهلة لتقشير الرمان في ثواني